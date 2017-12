Due vittorie di fila e il Palermo si è ripreso la vetta solitaria della Serie B. Con il primato assoluto in tasca, i rosanero continuano la loro marcia trionfale nelle quote su chi arriverà primo al termine del torneo. La valutazione sui siciliani è in continuo calo e ora è arrivata a 3,50 sul tabellone 888sport.it. Seconda piazza in lavagna per il Frosinone: nonostante il periodo grigio (cinque pareggi e una vittoria nelle ultime sei) i gialloblu restano la seconda candidata dei bookmaker, a 5,75. Scivola da 6,00 a 6,25 il Parma, che ha perso la vetta dopo due pareggi consecutivi, mentre dopo due ko di fila il Bari riprende quota grazie al successo sul Perugia e passa da 7,50 a 7,00. A 7,00 anche l’Empoli, 30 punti in classifica con il pareggio di sabato, meno cinque dalla vetta.