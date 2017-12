Torna in campo la Serie B per l'ultimo turno del 2017, ad aprire le danze nell'anticipo della 21esima giornata sono Parma e Spezia: gli emiliani, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono ritrovare la vittoria per portarsi momentaneamente a -1 dal Palermo primo in classifica. Niente da fare, al Tardini arriva il quarto pareggio consecutivo: 0-0 contro lo Spezia, che non approfitta della superiorità numerica per tutta la ripresa (espulso per doppia ammonizione sul finire del primo tempo Lucarelli). Il Parma sale a 33 punti, i liguri a 30.