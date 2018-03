È imbattuto da sette turni ed è in piena corsa per un posto nei playoff. Il Perugia può allungare ancora la serie positiva nel posticipo di Serie B in programma domani: al Curi, dove andrà in scena la partita contro la Cremonese, i biancorossi arrivano da quattro vittorie consecutive, in cui non hanno incassato neanche un gol. Numeri che sul tabellone Microgame spingono l’«1», avanti a 1,95, mentre si fa dura per i grigiorossi, a secco di successi dallo scorso gennaio: Tesser e i suoi sono offerti a 4,30, mentre per il pareggio si scende a 3,15. Un’altra gara a porta “blindata” per il Perugia si gioca a 2,25 («segna goal squadra ospite - no») e più in generale i quotisti si aspettano un incontro con almeno una delle due squadre a zero reti, visto il No Goal a 1,75 (Goal a 1,98). All’andata la sfida finì con uno spettacolare 3-3: un altro Over si gioca a 2,20, lo stesso punteggio pagherebbe 85 volte la posta.