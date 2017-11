Il Palermo ha rispettato le attese della vigilia, ed è primo in classifica con 21 punti, il Pescara invece sta viaggiando a fasi alterne e per il momento naviga a metà graduatoria, 12° con 16 punti conquistati. Lo scontro tra le due grandi candidate per il ritorno in “A“ va in scena domani allo Stadio Adriatico, nell’anticipo della 13ª giornata di Serie B. Le quote sono sul filo, anche se i bookmaker puntano sul riscatto del Pescara, reduce da due ko consecutivi: sul tabellone Microgame l’«1» viaggia a 2,30 e, nel caso, si tratterebbe della prima sconfitta esterna per i siciliani. A 2,95 invece il colpo dei rosanero, mentre il pareggio pagherebbe 3,45.