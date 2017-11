Torna in campo la B, in programma la 13esima giornata. Si parte con l'anticipo del venerdì, con il Pescara che attende la capolista Palermo in una sfida importante per il futuro di Zeman. Domani in campo buona parte del turno: il Frosinone attende il Parma, per il Foggia test importante contro la Cremonese, il Bari è di scena a Salerno mentre il Novara ospita la Pro Vercelli. Da seguire con attenzione anche Carpi-Ascoli e Brescia-Venezia. Domenica è in programma Empoli-Spezia, chiude il turno Perugia-Avellino, lunedì alle 20.30.