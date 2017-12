Un pareggio alle spalle per il Pescara, quattro consecutivi per il Venezia. Il fattore «X» spicca nelle scommesse sulla sfida di domani sera, che vedrà le due squadre di fronte per la prima volta dopo più di dodici anni. Anche i precedenti più recenti portano in primo piano il pareggio, visto che con la «X» si sono chiusi gli ultimi due scontri diretti. Lo stesso esito anche nella 21esima giornata di Serie B è offerto a 3,45 sul tabellone Microgame, che però concede un margine di vantaggio alla squadra di Zeman. La scossa dopo un mese al ribasso (una sola vittoria nei cinque turni disputati da fine novembre) si gioca a 2,10, mentre il blitz di Inzaghi - a cui il successo manca da più di un mese - pagherebbe 3,35. Quattro gli Under di fila negli incroci tra Pescara e Venezia: un’altra partita da meno di tre reti complessive è data a 2,15, ma con la media reti degli abruzzesi (3,45 a partita, tra fatti e subiti), l’Over è favorito a 1,65. Ancora più basso il Goal, in lavagna a 1,50, sul tabellone del risultato esatto sono invece in prima fila l’1-1 a 6,75 e il 2-1 a 8,25.