Pro Vercelli-Cremonese 1-4



Marcatori: 8' Pesce (C), 38' Brighenti (C), 81' Cavion (C), 88' Firenza rig. (P), 90' Mokulu Tembe (C)



Pro Vercelli (3-5-2): Nobile; Legati, Jiday (28' Konate), Bruno; Ghiglione, Altobelli (58' Vajushi), Vives, Firenze, Mammarella; Raicevic, Polidori (46' Rovini). All. Grassadonia.



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce (79' Cinelli), Cavion; Piccolo (71' Paulinho); Mokulu Tembe, Brighenti (72' Perrulli). All. Tesser.



Arbitro: Pillitteri di Palermo.



Ammonito: 35' Bruno (P), 44' Vives (P), 64' Konate (P), 67' Pesce (C), 78' Mokulu Tembe (C).