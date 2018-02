Questa sera, alle 20.30, si apre la 28esima giornata di Serie B, con l'anticipo tra Salernitana, due punti sopra la zona playout, e Parma, nono e a un passo dai playoff. Due squadre malate: gli uomini di Colantuono non vincono dal 20 gennaio, quando sconfissero 3-2 il Venezia; quelli di D'Aversa, invece, dal 27 gennaio, quando mandarono ko il Novara.



2 punti nelle ultime 4 gare per il Parma, 1 per la Salernitana: una sfida da non sbagliare sia per le società che per gli allenatori, entrambi a rischio esonero.