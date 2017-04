Sette punti di vantaggio sul Verona, otto sul terzo posto del Frosinone a quattro giornate dalla fine del campionato. Il traguardo della promozione diretta è sempre più concreto per la Spal, che almeno per i bookmaker è già con un piede in Serie A. Il primo posto a fine stagione è sceso a quota bassissima sul tabellone 888sport.it, dove ora vale appena 1,08. Netto il vantaggio sulle dirette concorrenti, con il Verona a 8,00 e il Frosinone a 16 volte la posta. I biancoazzurri, intanto, si preparano alla prossima giornata, per la quale hanno in programma un’insidiosa trasferta contro lo Spezia. Per la sfida al Picco quote in bilico con un leggero vantaggio per i padroni di casa (2,75); il blitz della Spal pagherebbe 2,85, il pareggio si gioca a 2,70.