La Spal si lascia dietro la crisi e allunga in classifica: dopo i ko contro Frosinone e Avellino i biancoazzurri hanno centrato due successi di fila. Con l’ultimo, la vittoria di domenica in trasferta a Brescia, hanno allungato sul Frosinone, rimanendo da soli in vetta alla classifica di Serie B: 64 per i ragazzi di Leonardo Semplici, 61 per i gialloblu, fermati sul pareggio dall’Ascoli. All’allungo in classifica corrisponde anche quello nelle quote: la Spal è nuovamente favorita per il primo posto a fine campionato e la valutazione sui biancoazzurri è passata da 2,50 a 2,25 sul tabellone 888sport.it. Resta ferma la quota del Frosinone, ancora piazzato a 2,50 per il primato nel torneo. Sempre più lontano dalla vetta il Verona, grande favorito a inizio campionato, ora terzo a meno 5 dalla capolista. La rimonta della squadra di Fabio Pecchia, pure bloccata sul pareggio nell’ultimo turno, è salita a 3,50. Molto distante il Benevento, non solo in classifica: i giallorossi sono a meno 10 punti dalla Spal, per loro l’arrivo davanti a tutti è un compito da 41 volte la scommessa.