Si è recuperato questa sera il match Ternana-Brescia, sospeso al 19° minuto per pioggia lo scorso 19 settembre, sul risultato di 0-0. La partita, valida per la quinta giornata di Serie B, è terminata con il risultato di 1-1, con le reti di Montalto per il vantaggio degli umbri e di Bisoli per il pari dei lombardi, entrambe le reti messi a segno nel primo tempo. In classifica, la Ternana resta terz'ultima, con 6 punti, mentre il Brescia raggiunge a 10 punti il gruppetto formato da Pescara, Cittadella, Venezia, Parma e Spezia.



Ternana-Brescia 1-1

39' Montalto (T), 43' Bisoli (B)