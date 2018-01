Si chiude questa sera la 23esima giornata di Serie B. Al Libero Liberati di Terni la Ternana di Sandro Pochesci attende la Salernitana di Stefano Colantuono. Le Fere sono in piena lotta per non retrocedere, al terzultimo posto in classifica e reduci da due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro; Bocalon e compagni, invece, dopo due ko consecutivi hanno centrato un'importante vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno. I campani, con una vittoria, si porterebbe in piena zona playoff, mentre con una sconfitta verrebbe risucchiata in zona playout.