Domenica alle 15 il Brescia, dopo il passo falso di Bari, ospita un Verona in cerca di identità ma soprattutto in un rilancio nelle posizioni di vertice. Troppo distanti le quote tra il «2» degli scaligeri a 2,15 e il 3,50 per la vittoria dei padroni di casa, con la «X» a 3,30. Sempre domenica alle 17.30 derby di forti significati tra il Benevento e la Salernitana. Raddoppia la posta la vittoria dei sanniti, mentre quella dei granata è suggerita a 3,95, non molto distante dal 3,20 del risultato di parità al novantesimo.