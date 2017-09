La società sportiva Arezzo (Girone A della Serie C) ha comunicato l'esonero del tecnico dopo una partenza in campionato fatta da una vittoria e tre sconfitte in quattro giornate. Questo il comunicato della società: "L’Unione Sportiva Arezzo rende noto di aver sollevato dall’incarico il responsabile della prima squadra il sig. Claudio Bellucci ed il preparatore atletico il sig. Marco Montini. All’allenatore ed al preparatore Montini va il ringraziamento da parte della Società per tutto il lavoro svolto e per la professionalità e la dedizione dimostrate, augurando le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo del loro percorso". Non è stato ancora comunicato il nome del successore di Bellucci.