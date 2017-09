Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'A.c. Lumezzane contro l'omessa decisione della Figc sulla sua ammissione al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale che non l'ha ammessa al campionato. I giudici amministrativi hanno considerato che "per quanto concerne il giudizio avverso il silenzio, deve rilevarsi che l'istanza di 'riammissione' è stata presentata il 28 luglio 2017, mentre il ricorso è stato notificato l'8 agosto 2017, vale a dire prima ancora che spirasse il termine per pronunciarsi". Giacchè "il ricorso avverso il silenzio può essere proposto solo dopo che detto termine sia scaduto", per il Tar la conseguenza è l'inammissibilità dello stesso. Con riferimento all'impugnazione della delibera federale, poi, per i giudici la stessa "è stata proposta senza che sia stata rispettata la pregiudiziale sportiva, essendo stato il ricorso presentato direttamente dinanzi a questo Tribunale (solo successivamente è stato adito il Collegio di Garanzia)"; il fatto che la normativa stabilisca che "per la proposizione del ricorso giurisdizionale si richiede che siano previamente esauriti i gradi della giustizia sportiva" anche in questo caso la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'A.c. Lumezzane alla rifusione delle spese di giudizio.