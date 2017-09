Domani sarebbe dovuta andare in scena la partita tra Sicula Leonzio e Catanzaro. Il match è stato rinviato a causa dell'inagibilità dello stadio "Franco Scoglio", questa la motivazione espressa nel comunicato ufficiale del Presidente della Serie C Gravina : “Preso atto della comunicazione del 26 settembre u.s. della Questura di Messina che informava della sopravvenuta inagibilità dello Stadio “Franco Scoglio” di Messina per la disputa di gare del Campionato di Serie C; preso atto della impossibilità di reperire un ulteriore idoneo impianto sportivo nell’imminenza dalla gara; preso atto della comunicazione del 28 settembre u.s. del Prefetto di Siracusa sulle valutazioni effettuate in relazione alle potenziali criticità di ordine e sicurezza pubblica; preso atto della disponibilità delle due società; dispone di rinviare a data da destinarsi la gara Sicula Leonzio - Catanzaro in programma SABATO 30 SETTEMBRE 2017”.