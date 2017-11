La mano tremante nel tracciare la linea di fondo rischia di costare caro al Manfredonia (Serie D, girone H). Su segnalazione del Gravina, squadra ospite, non ha infatti preso il via la gara in programma ieri allo stadio Miramare. Non credeva ai propri occhi l'arbitro Perenzoni di Rovereto, chiamato a prendere atto insieme ai suoi assistenti dell'evidente irregolarità del terreno di gioco. Il manto erboso dello stadio di Manfredonia è un sintetico di vecchia generazione sul quale si sta intervenendo da inizio stagione con lavori di rizollatura.



Gli addetti ai lavori sono stati però disattenti nel piazzare le nuove zolle dell'area piccola, non rispettando la perfetta perpendicolarità della linea di fondo rispetto al lato lungo del campo. Chiamata legittimamente a una verifica sulle regolari dimensioni del rettangolo di gioco, la terna arbitrale ha deciso di non far disputare la gara. Il giudice sportivo di Serie D, salvo sorprese, dovrebbe sancire lo 0-3 a tavolino a favore del Gravina.