Prime promozioni dalla Serie D. La Fermana (girone F) ha potuto festeggiare ancor prima di giocare (2-2 col Romagna Centro): infatti ieri pomeriggio il Matelica ha pareggiato in casa con la Vis Pesaro, rimediando il 3-3 soltanto al 90° (doppietta di Manuel Pera, 20 gol in stagione e 206 in carriera). La società del presidente Simoni (l’ultima volta tra i Pro nel 2005-06) arriva da 4 anni di Serie D. In panchina c’è Flavio Destro, padre di Mattia, attaccante del Bologna (da giocatore 112 presenze in A nell’Ascoli), mentre in campo c’é l’italoargentino Hernan Molinari, 34 anni, 14 gol sinora e 245 in carriera.



La Sicula Leonzio (girone I), pur perdendo mercoledì a Rende (ma dopo 15 vittorie consecutive, record assoluto) mantiene il +10 sulla Cavese, battuta ieri in casa: in vantaggio per 2-1, si è fatta prima raggiungere e poi superare dal Roccella: ha deciso all’89’ il primo gol stagionale di Santaguida. La Sicula Leonzio (allenata da Ciccio Cozza, in carriera 146 gare e 23 gol in A) è alla terza promozione in tre anni: esulta il presidente Giuseppe Leonardi, a Lentini si torna tra i Pro dopo ben 23 anni.