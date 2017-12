Termina in anticipo l'avventura di Marco Nappi sulla panchina del Pomigliano, club del girone H di Serie D. E' arrivato infatti l'esonero per l'ex giocatore (tra le altre) di Atalanta e Fiorentina, nella passata stagione campione d'Italia alla guida della Berretti del Livorno. Il Pomigliano ha chiuso il girone d'andata al decimo posto con 20 punti, un bottino ritenuto evidentemente non adeguato dalla dirigenza. Nappi era salito in corsa sulla panchina campana a inizio settembre.