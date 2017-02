È uscito il comunicato del giudice sportivo riguardo le ammende che i club di Serie A dovranno pagare dopo la 25° giornata di campionato.



Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.



Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 32° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre in campo, esposto, per circa due minuti uno striscione, lungo circa quindici metri, recante espressioni offensive nei confronti degli arbitri e delle istituzioni del calcio e per avere intonato un coro parimenti insultante.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 21° e 39° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti del Direttore di gara e delle istituzioni del calcio.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CROTONE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti.