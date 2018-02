Tutti le chiamano Wags, ma in realtà non tutte sono ufficialmente della Wives (mogli ndr.). Sono fidanzate, amanti o semplicemente compagne degli sportivi o più nello specifico dei calciatori del nostro e di tutti i campionati mondiali. Spesso e volentieri hanno un lavoro e un'attività propria, molte sono soubrette e showgirl, tante si dedicano alla moda sia in passerella che in foto e video con il ruolo di modelle, ma il loro lavoro spesso non è l'unica loro fonte di guadagno.



Sì perchè nel mondo odierno essere presenti sui social network può rappresentare una grande fonte di guadagno e spesso e volentieri le "signore del nostro calcio" hanno profili facebook/instagram/twitter più seguiti di quelli dei rispettivi compagni oppure, proprio grazie a loro, hanno prima ampliato la propria popolarità e poi iniziato a guadagnare anche dalla stessa relazione. Chi guadagna di più? In Spagna hanno quantificato che Sara Carbonero (moglie di Iker Casillas) per apparire su instagram con qualche prodotto può richiedere 3300 euro per foto. Per Pilar Rubio (Sergio Ramos) ogni post vale 3800 euro mentre sul podio c'è sicuramente Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo che per una foto può arrivare a chiedere fino a 7700 euro.