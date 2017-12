Immobile vince ai punti la sfida nella sfida contro Icardi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che mostra alcuni dati a corredo.



“Se è finita 0-0 una spiegazione c’è. I due bomber sono stati limitati. Niente gol e non si ricordano occasioni per Immobile e Icardi, solo un paio di tiri finiti sopra la traversa. Sotto il profilo della prestazione, però, il duello l’ha vinto Ciro che pure aveva Skriniar alle costole. Decisamente più coinvolto e dentro la partita rispetto a Icardi. La differenza si vede nei palloni giocati (43 a 27) e nelle occasioni create. Immobile ne ha costruite ben 3 per la Lazio, Icardi nessuna per l’Inter”.