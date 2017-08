"Vuole giocare in una delle 6 grandi squadre inglesi ma se non riceveremo un'offerta da uno di questi 6 club, rimarrà qui. Se l'offerta arriva ma non è sufficiente, rimarrà. E' piuttosto chiara la situazione per me al momento, lui ha preso questa decisione ma è un nostro giocatore". Craig Shakespeare, tecnico del Leicester, gela la Roma: Mahrez, obiettivo principale di Monchi per la sostituzione di Salah, non vuole lasciare la Premier League. "In amichevole l'ho impiegato per 60 minuti e ha reso. Se è nella mia testa? Siamo nel periodo di calciomercato, il mio lavoro è assicurarmi che ogni giocatore sia concentrato su allenamenti e partite".