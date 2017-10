Craig Shakespeare ha parlato dopo l'addio al Leicester: "Vorrei ringraziare la proprietà e la dirigenza del Leicester per avermi dato l'opportunità di allenare questa fantastica squadra. I miei più sinceri ringraziamenti vanno anche ai giocatori, con i quali è sempre stato un piacere lavorare. Ho la certezza che con il tempo e una volta in forma questa squadra si tirerà fuori dall'attuale posizione di classifica e presto fornirà prestazioni di alto livello come mostrato negli ultimi tre anni. E' stato un piacere lavorare con lo staff mio e del club, che ringrazio per il duro lavoro e il supporto. Avrò sempre ricordi speciali, dentro e fuori dal campo, per i miei due mandati al Leicester. In chiusura, vorrei augurare il meglio al Leicester, mentre comincio una nuova sfida nella mia carriera".