Dopo il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, è intervenuto il terzino destro degli ucraini Bogdan Butko: "Se una squadra si qualifica agli ottavi ha già qualcosa di buono. La Roma ha grandi qualità, segna tanto ma subisce tanto. Ci siamo preparati bene. Spero che domani la Roma non segni nessuna rete. Sicuramente domani non sarà decisiva. Rispetto all'ultima (vinta 5-0 contro il Chornomorets Odessa, ndr) domani sarà una partita diversa. Non è importante non aver verificato le nostre condizioni in difesa, speriamo di non subire gol".



PROMESSA - "È difficile, se lo Shakhtar vince la Champions posso dire che mi raserò i capelli. La strada è ancora lunga però".



TEMI DI PIÙ PEROTTI O EL SHAARAWY? - "Preferirei non fare nomi, abbiamo studiato la Roma come squadra completa e compatta. Non è importante chi sarà il mio avversario, vogliamo fare il nostro gioco e raggiungere un buon risultato".