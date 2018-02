Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata degli ottavi di Champions League contro la Roma: "Nelle ultime partite della Roma ci sono stati piccoli cambiamenti che non trasformano la squadra. La Roma è fortissima e meritatamente è terza in Serie A. Sono convinto che sarà una partita difficile per entrambi, ricca tatticamente. Siamo pronti per questa partita. Posso dire che domani si affronteranno due squadre di pari livello. Mi aspetto una buona prestazione, una gara di grande intensità con due squadre che non hanno paura di giocare e mostrare le loro idee. Mi aspetto una partita molto tattica e molto equilibrata. Lo considero uno svantaggio una pausa così lunga senza giocare partite competitive, non solo per il campionato ucraino, ma per tutti i campionati con una sosta lunga. Ci siamo preparati nel modo migliore per affrontare una Roma forte e raggiungere un buon risultato.

Bernard sta bene ed è completamente recuperato. Può giocare dall’inizio. Domani a destra giocherà Butko. Dodô è giovane e avrà le sue chance, vogliamo farlo entrare in squadra gradualmente. Butko è molto in forma e ha grande esperienza. Srna? Adesso non ci sono novità, ma sono convinto che arriveranno presto belle notizie. È una grande perdita per noi. Spero di poterlo integrare presto in squadra".



ALLENAMENTO A KIEV - "È un posto abituale, ma Kharkiv è la nostra casa. Conosciamo tutto qua, facciamo sempre così, prima Kiev e poi Kharkiv".



SHAKHTAR DI OGGI MIGLIORE DI QUELLO DEL 2011? - "Non ero qua e non lo posso dire. Molti giocatori che giocano con me adesso non erano neanche presenti.Ora posso dire che siamo completamente diversi rispetto al passato, giochiamo un calcio differente con le mie idee sia in attacco che in difesa. Posso dire che lo Shakhtar di oggi è diverso a quello che ho trovato quando sono arrivato".



COSTUME DA ZORRO - "Non ho adesso quel costumo, credo ce l’abbia un responsabile della società. Non pensavo di metterlo ancora, ma ora non posso garantire nulla. Vediamo cosa succede".