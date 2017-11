L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in avvicinamento alla gara di campionato contro l'Oleksandriia:

"Schiererò i migliori, non faremo rotazioni in vista dei prossimi impegni. Non ho mai pensato di fare turn over in vista della trasferta di Napoli, veniamo da una pausa e non c'è necessità di far riposare i calciatori. Ciò su cui ci stiamo concentrando è il campionato, abbiamo il dovere di vincerle tutte fino a Natale"