L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Roma. Dopo il Napoli, gli ucraini affrontano i giallorossi: "Non sono squadre paragonabili, la Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare e nel girone contro Chelsea e Atletico non ha preso neanche un gol. Temo più Perotti o Dzeko? Difficile scegliere uno dei due perché la Roma ha un elenco di tantissimi giocatori importanti, dovrei fare un elenco".



SHAKHTAR - "Siamo in ottima forma, tecnicamente e mentalmente. Ci sono alcuni infortunati ma questo non incide sulla forma della squadra. Dopo l'ultima di campionato, abbiamo avuto abbastanza tempo per recuperare. Spero che domani la squadra giochi al massimo. La squadra sta bene fisicamente e tatticamente". Fonseca ha commentato la convocazione di Fred e Marlos con il Brasile. "Altre convocazioni? Sì, sono sempre felice che i miei giochino in Nazionale".



DI FRANCESCO - "Ci ha definiti una squadra poco europea ma molto brasiliana? Sono in parte d'accordo. Abbiamo vari giocatori brasiliani, uno argentino. Però sono due cose diverse. Non credo che ci saranno cambiamenti radicali: cercheranno di metterci in difficoltà fin da subito con tanto pressing. Dovremo essere bravi in difesa per sostenere tutto ciò".



CONDIZIONI CLIMATICHE - "Ho visto personalmente le previsioni e non penso ci sarà nulla. Forse una leggera pioggia che non cambierà nulla. Ad ogni modo lo Shakhtar è pronto a dimostrare il proprio gioco e se non lo farà sempre sarà merito della Roma".



PASSAGGIO DEL TURNO - "Cosa farò in caso di qualificazione? Me lo chiedete sempre. Intanto passiamo il turno poi vedremo cosa fare".



SCARAMANZIA - "Lo stesso albergo del 2011? È solo un caso, neanche lo sapevo".



UCRAINA - "In caso di passaggio del turno, la Serie A sarà più aperta per giocatori e allenatori del campionato ucraino? Fate delle domande difficilissime. Grazie al calcio dimostrato dallo Shakhtar forse il valore di giocatori e allenatore è aumentato. Io però penso a questa squadra e alla prossima partita".