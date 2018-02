Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Viktor Kovalenko ha parlato dello doppio confronto contro la Roma, valido per gli ottavi di Champions League, la cui andata si disputerà il 21 febbraio: "Ho visto diverse partite della Roma, è una seria rivale e ha giocatori forti. Per ora ci stiamo preparando per la ripresa del campionato, penseremo dopo alla Champions. Partiamo dallo 0-0, quindi abbiamo il 50% di possibilità. Anche noi siamo una squadra forte, non ci siamo qualificati agli ottavi per caso. E la Roma non è l'avversario più difficile da affrontare, il sorteggio è andato bene per noi. Tutti vogliono mettersi in mostra e farsi trovare in forma per la seconda parte di stagione. In Turchia ci siamo allenati bene dal punto di vista atletico, qui a Dubai lavoriamo di più con il pallone, con intensità crescente. E quest'anno il campionato riprenderà prima della Champions, c'è poca distanza tra grandi partite quindi dobbiamo farci trovare pronti".