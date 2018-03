L'ala destra brasiliana dello Shakhtar Donetsk, Marlos, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Roma: "Per noi sarà un'ottima occasione per farci vedere. Sappiamo che sarà difficile. Domani ci aspettiamo di fare il nostro solito calcio. Se seguiste il campionato ucraino spesso dimostriamo il nostro gioco. Cercheremo di essere la squadra di sempre. Nella gara d'andata ci hanno messo in difficoltà con il pressing, ma avevamo giocato una sola gara in campionato. Per questo il primo tempo non abbiamo giocato alla perfezione. Però dopo le parole del mister nell'intervallo abbiamo giocato meglio. Kolarov? Un grandissimo giocatore molto tecnico. Abbiamo studiato lati forti e deboli della Roma, speriamo di farlo vedere domani".