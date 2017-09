La carriera da cantante di Shakira ha subito una nuova accelerazione. La pubblicazione del nuovo album e la relativa promozione procedono alla grande e due giorni fa è stato anche pubblicato il nuovo singolo Perro Fiel, che ha già fatto il boom di visualizzazioni su youtube.



Shakira è come al solito estremamente sexy nel video girato insieme al cantante Nicky Jam. In vestito rosso o in bikini dorato, la sensualità della cantante colombiana non è mai mancata nonostante con l'età sia anche diventata mamma di due figli. Tutto felice come sempre? No perchè come riportano i media spagnoli la relazione con lo storico compagno, il difensore Gerard Piquè è ai ferri corti. I due stanno addirittura pensando alla separazione dopo 7 anni insieme. Sarà colpa del suo tour o dei suoi video? Per ora eccola nella nostra gallery.