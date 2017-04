Non sta andando come aveva sperato l'avventura cinese di Carlos Tevez. Arrivato nella Super League dal Boca Juniors per 10,5 milioni di euro, con lo Shanghai Shenhua che ne ha fatto il calciatore più pagato al mondo con 38 milioni di euro a stagione, sul campo l'Apache ha deluso le aspettative, con un solo gol - peraltro su rigore - segnato, nel giorno del suo esordio, contro il Jiangsu Suning di Zhang Jindong. E oggi a far discutere è anche una foto pubblicata sui social network.



IN GITA A DISNEYLAND - Ieri, nel giorno della partita tra la sua squadra e il Changchun Yatai, l'ex attaccante della Juventus si è fatto pizzicare nel parco di divertimenti di Disneyland, aperto un anno fa a Shanghai. Un infortunio lo aveva tenuto fuori dai convocati per l'incontro, ma i tifosi cinesi non hanno preso bene la sua assenza dallo stadio. "Mi chiedo se abbia fatto pagare le ricevute di questa sua gita allo Shanghai Shenhua", è uno dei commenti che si leggono sui social network. "Viene pagato decine di milioni per fare il giro turistico della città", gli fa eco un altro. Tevez nella bufera, con il timore che presto possa tornare in Argentina che comincia a muoversi nella dirigenza del club.