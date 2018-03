Intervistato dal magazine svizzero Sport, l'ex nerazzurro Xherdan Shaqiri parla dello Stoke City e non lo fa in termini lusinghieri.



"Avrei dovuto rendermi conto che la situazione era diversa rispetto a quando giocavo al Bayern Monaco con Franck Ribery e Arjen Robben o all'Inter a fianco di Mauro Icardi e Mateo Kovacic. Allo Stoke non posso avere una grande influenza, semplicemente perché c'è una mancanza di qualità intorno a me".