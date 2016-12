Xherdan Shaqiri senza peli sulla lingua contro l'Inter. Lo svizzero si rivela ex dal dente particolarmente avvelenato contro i nerazzurri. Promesse non mantenute e un ambiente non ottimale per lavorare, c'è tutto nelle accuse che l'esterno dello Stoke City ha lanciato tramite Sporx.com: "In estate, prima di andare all'Inter, avevo ricevuto offerte dal Liverpool e dall'Atletico Madrid. Volevo andarmene a tutti i costi dal Bayern e decisi per il Liverpool, ma il Bayern me lo proibì. In diversi colloqui abbiamo anche alzato la voce, poi ho scelto l'Inter perché è stata quella che mi ha voluto di più. Mi avevano promesso una nuova Inter e in Bundesliga avevo già vinto tutto. L'accoglienza è stata davvero pazzesca, l'uomo della sicurezza mi ha quasi soffocato per via del caos. Lo stile di vita era brillante, da quel punto di vista sono stati i sei mesi migliori della mia vita Tuttavia non mi è piaciuto molto il calcio italiano: molto lento, enormemente influenzato dalla tattica. C'era un allenamento in cui per due ore ho calciato 200 corner da destra e sinistra, una cosa mai sperimentata in vita mia. Mancini mi voleva a tutti i costi. A posteriori, avremmo dovuto prendere qualche informazione in più sull'ambiente. Mancava però il tempo per farlo, il giorno del passaggio all'Inter si erano messi in mezzo ancora due club della Premier League e ai tempi io ero un po' impaziente e volevo assolutamente chiudere il trasferimento perché il campionato era già iniziato e io volevo partire subito. Le infrastrutture dell'Inter sono francamente una vergogna. È deludente che un club del genere non investa nelle sue strutture d'allenamento. Alimentazione, cura degli infortuni, analisi delle prestazioni: tutte cose che ho trovato più sviluppate in Inghilterra, dove sono più professionali. Giusto per farvi capire, la differenza del prato di gioco: in Italia il tempo era sempre bellissimo ma l’erba era sempre troppo alta, in Inghilterra invece viene curato con passione da diversi dipendenti ed è sempre perfetto".