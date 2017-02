Diego Armando Maradona era un giocatore del Tottenham, o meglio avrebbe potuto esserlo nel 1993. Questo il clamoroso retroscena raccontato dall'ex attaccante degli Spurs e della nazionale inglese Teddy Sheringham a Stadium Astro's League of Legends:



"Andavo molto d'accordo con Ossie (Osvaldo Ardiles, allenatore argentino del Tottenham nella stagione 1993/94, ndr) e penso che all'epoca fossi capitano. un giorno arrivò Ossie da me e mi disse 'Voglio la tua opinione, sto pensando di acquistare un giocatore'. Gli ho chiesto chi fosse, mi ha risposto 'Diego Maradona'. Io sono impazzito 'Ossie, davvero? Sei serio? Fallo, fallo!'.



Mi disse 'Ne sto parlando con lui al momento' e io 'Oh mio Dio, fallo, sarebbe fantastico giocare con lui'".



Il risultato però non è stato soddisfacente per Sheringham: "Circa tre giorni dopo venne da me e mi confessò 'Ho deciso di non prendere Maradona, ha troppa confusione intorno'". Il Tottenham però non rimase a mani vuote: al suo posto infatti Ardiles prese Jurgen Klinsmann.