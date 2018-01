Anche Shevchenko sui social fa gli auguri a Gattuso per i suoi 40 anni: "Ciao Rino, 40 anni! Tanti auguri, è un traguardo molto importante. 40 anni di tanti successi. Siamo arrivati al Milan insieme e abbiamo condiviso tante belle vittorie, ma anche dei momenti difficili. Io credo di conoscerti molto bene e quindi ti auguro che i tuoi giocatori possano mettere in campo la stessa grinta che avevi tu. Ti auguro di vincere tanto con il tuo Milan. Solo una cosa. Amico mio, smettila di urlare in campo, altrimenti non riesco a sentire la telecronaca e a vedere la partita. Vorrei sentire anche altre voci, non solo la tua (sorride, ndr). Tanti auguri di buon compleanno, ti voglio bene!".