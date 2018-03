Il passato dice Milan, il presente dice Ucraina e un ruolo da ct che lo porterà in Italia per seguire le partite di Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev in Champions ed Europa League, rispettivamente contro Roma e Lazio: Andriy Shevchenko parla a tutto campo nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.



ROMA E L'OLIMPICO - "Un posto splendido, uno stadio che trasmette emozioni forti anche se la gente tifa contro di te. Mi è sempre piaciuto giocare a Roma".



LE DUE PARTITE - "Le seguo da c.t. con un occhio al progresso in campo internazionale dei miei. Lo Shakhtar è una squadra già formata, con un allenatore bravo e un gruppo che lavora insieme da tempo. È l’unica squadra che finora ha battuto il Manchester City in Champions, qualcosa vorrà dire. È passata in un girone difficile, il che per me non è sorprendente, perché c’erano club forti come City e Napoli, ma in certe partite i confini sono sottili e tutto può succedere".



DINAMO SQUADRA GIOVANE - "Che sta crescendo ed è molto diversa dalla Dinamo dei miei tempi. Ci sono ragazzi interessanti come Shepelev e altri, ma manca l’esperienza. La Dinamo è una squadra pericolosa da affrontare e ha le qualità per fare lo sgambetto alla Lazio, però è ancora in evoluzione, mentre lo Shakhtar ha tutto quello che serve per andare avanti in Champions League e ovviamente io da c.t. dell’Ucraina mi auguro che i club del mio Paese si qualifichino per la prossima fase, perché tanti giocatori hanno bisogno di fare esperienza. Kiev ospiterà la prossima finale di Champions League ed è importante per tutti fare bella figura nelle coppe".



CHI TENERE D'OCCHIO - "Quelli dello Shakhtar li conoscono ormai in tutta Europa, perché sono veterani: Marlos, Taison per fare due nomi, e il portiere della nazionale Pyatov. Nella Dinamo c’è un gruppo di giovani dell’Under 21 che farà strada".



SHAKHTAR E DINAMO: SOMIGLIANO A CLUB ITLIANI? - "No, il potere economico è talmente diverso da rendere impossibile qualsiasi paragone".



PERCENTUALI DI QUALIFICAZIONE PER LE UCRAINE - "Non mi piace dare i numeri. Spero che Shakhtar e Dinamo se la giochino fino in fondo. Stiamo lavorando tutti per il movimento ucraino e il peggio è passato, spero".



CALCIO ITALIANO - "È in crescita e sta tornando ad essere quello che era quando sono arrivato in Italia nel 1999, nel periodo delle sette sorelle. Non ci sono soltanto Juve e Napoli: Roma, Lazio, anche Milan e Inter possono lottare fino alle fine per grandi traguardi. È tornata la competitività che mancava nelle ultime stagioni e questo mi piace molto".



SIMONE INZAGHI E DI FRANCESCO - "Ci ho giocato contro? Sì, ma ora che siamo tutti allenatori vorrei soprattutto parlare della loro capacità di guidare un gruppo. Uno è partito dai giovani, l’altro dalla provincia, e stanno facendo un lavoro splendido".



GATTUSO - "Rino ha cambiato la faccia del Milan. Ha ridato una identità, il senso di appartenenza. Vuole gente competitiva, aggressiva: era così da giocatore e non mi meraviglia. È uno che non concede nemmeno un millimetro. Al Milan serviva questo. Si è preso un grosso rischio? Rino non ha paura di nulla, ha avuto una chance e la sta sfruttando bene. Gli auguro di qualificarsi per le prossime coppe europee con il Milan, anche se per me un derby fra Dinamo Kiev e Milan non sarebbe semplice da vivere".