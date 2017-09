L'ex attaccante del Milan e ora ct dell'Ucraina Andriy Shevchenko ha parlato a Premium Sport e commentato la sconfitta della Juventus col Barcellona: "Quando Messi è in forma è difficile fermarlo. La Juve ha fatto una buona partita ma quando hai un giocatore così che sta bene è impossibile fermarlo. Buffon ha provato a fermarlo ma ieri non era serata".



SHAKHTAR-NAPOLI - "Stasera sono molto curioso di vedere il lavoro di Sarri. Lui è un bravo allenatore e gioca un calcio fantastico. Lo Shakhtar è una squadra solida con tanti giocatori in nazionale, mi aspetto di vedere una bella partita. Speravo giocasse Kovalenko ma non scenderà in campo. E' un ragazzo giovane e bravo. Ci sono poi i due difensori centrali bravi ma con l'attacco del Napoli vediamo come giocano. Milik titolare? Sarri è un allenatore esperto, conosce i suoi giocatori e se ha scelto di metterlo in campo sa che è pronto".