L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko, oggi ct dell'Ucraina, è intervenuto a Tele Radio Stereo. Sulla partita della Roma contro lo Shakhtar Donetsk: "Dopo un buon primo tempo, la Roma ha avuto qualche difficoltà nella ripresa contro lo Shakhtar, che ha alzato i ritmi. Io dalla tribuna ho visto una squadra forte, in grado di giocarsi le sue possibilità puntando sul fattore stadio Olimpico, stadio che conosco molto. La Roma davanti al suo pubblico ti mette in difficoltà, per questo la qualificazione resta aperta. Giocare all'Olimpico mi faceva sempre piacere".



Sul Milan in ripresa grazie a Gattuso: "Rino sta facendo un grande lavoro, sta cambiando la faccia della squadra, gioca un buon calcio, i suoi ragazzi devono seguirlo. Milan in Champions? Inizialmente deve trovare identità, e questo sta dando Gattuso, ora si inizia a vedere l'identità del Milan. Seguano Gattuso, domenica sera c'è una partita molto difficile, ma se riuscisse a vincere la squadra rossonera potrebbe tornare a parlare di piazzamento in Champions League".