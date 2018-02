Nuove ombre su Bari-Castel di Sangro 3-1. Ultima giornata di campionato in Serie B, stagione 1996/1997. Gli ospiti hanno già raggiunto l'obiettivo della salvezza, mentre ai pugliesi serve una vittoria per arrivare quarti in classifica con un punto di vantaggio sul Genoa ed essere promossi in A. Le prime accuse su questa gara risalgono al 2001, quando lo scrittore statunitense Joe McGinnis avanzò dei sospetti sulla presunta combine nel suo libro 'Il miracolo di Castel di Sangro'.



TESTIMONI IN TV - Ieri sera su La7, il programma Non è l'arena condotto da Massimo Giletti ha mandato in onda due testimonianze. La prima di un anonimo presunto calciatore dell'epoca (oscurato in volto e con la voce camuffata) che parla di partita truccata, con tanto di premio salvezza e 'premio Bari' incassato grazie all'intermediazione dei colleghi più esperti. Il secondo è Luca Albieri, allora 22enne in forza al Castel di Sangro, che esplicitamente riferisce di un coinvolgimento del club, all'epoca presieduto da Gabriele Gravina, attuale numero uno della Lega Pro e recentemente in corsa alle elezioni in Figc. "Non la preparammo da professionisti", dicono, parlando anche del fatto che risultato e marcatori erano stati già decisi prima del fischio d'inizio. La sfida terminò 3-1 con i gol di Ventola, Guerrero e Volpi per il Bari e di Bonomi su rigore per gli ospiti, tutti nel primo tempo.