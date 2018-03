Si chude con l'archiviazione, da parte della Procura Nazionale Anti-doping, il caso relativo al difensore della Lazio Stefan de Vrij. Il giocatore era stato convocato lo scorso 12 marzo nella sede di Roma per chiarire alcuni dubbi circa un possibile vizio burocratico relativo a un controllo sostenuto al termine della partita contro il Verona dello scorso 20 febbraio. De Vrij aveva dovuto fornire due campioni di urine e non aveva provveduto a firmare alcuni documenti, questa la versione fornita dalla Lazio e dai legali che hanno seguito la vicenda. Una questione che aveva tenuto il ragazzo e il club biancoceleste col fiato sospeso nelle ultime settimane e che era stato oggetto di approfondimenti anche da parte dell'Inter, che a breve confida di poter annunciare in maniera ufficiale l'ingaggio a costo zero del calciatore per le prossime 5 stagioni.