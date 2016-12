Sembrava dovesse essere questione di giorni, per stessa ammissione di Dybala e Marotta proprio subito dopo il primo infortunio subito a San Siro col Milan. Poi però il fatidico annuncio non è ancora arrivato, ed ora come riportato dalla Gazzetta dello Sport la trattativa per blindare la Joya sembrerebbe arrivata ad una fase di stallo. L'entourage del giocatore, infatti, starebbe giocando al rialzo per avvicinare il contratto di Dybala il più possibile al trattamento riservato ad Higuain, mentre la Juve che pure non vuol perderlo per nessuna ragione al mondo non sembra intenzionata a spingersi oltre i 5.5 milioni, già un milione circa oltre la proposta che doveva portare alla conclusione della trattativa. Forte, fortissimo, rimane sullo sfondo l'interessamento di Real Madrid e Barcellona.