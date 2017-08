Il caso di Patrick Schick è uno dei più controversi di questa lunghissima estate di mercato; il giocatore ceco, infatti, era stato ad un passo dalla Juve prima che un'artimia cardiaca bloccasse il suo trasferimento in bianconero. Oggi, però, il giocatore ha superato tutti i test fisici ed è stato dichiarato pronto per giocare; ecco perché le voci di mercato hanno già ricominciato ad inseguirsi, con l'Inter che al momento è la squadra più interessata, e vicina, al giocatore.



DISCORSO JUVE - La trattativa con la Juventus, infatti, è sempre più complicata e al momento non esistono i preupposti perché questo affare possa essere rimesso in piedi. Il giocatore, infatti, è rimasto fortmente scottato dal modo in cui sono andate le cose con i bianconeri e preferirebbe trasferirsi altrove. Magari proprio a Milano, dove è molto stimato da tutta la dirigenza dell'Inter.



INTER IN PRESSING - I vertici del club nerazzurro, stando a quanto riportato da Sky Sport, si sono incontrati a cena con Pradé, direttore sportivo della Sampdoria, per trovare l'accordo definitivo. I nerazzurri vorrebbero chiudere il prima possibile il colpo Schick per permettere a Luciano Spalletti di iniziare a lavorare con il talento classe '96, che potrebbe essere un'alternativa ad Icardi ma anche una potenziale spalla per il centrocampista argentino. Telenovela vicina al termine, con Schick che era stato ad un passo dal vestire bianconero e ora si prepara ad indossare i colori nerazzurri.