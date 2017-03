L'infortunio di Manolo Gabbiadini ha aperto le porte della Nazionale ad Andrea Petagna, che è uno degli uomini cardine dell'Atalanta di Gasperini; il classe '95, che in questa stagione ha messo a referto 5 gol e 6 assist in campionato, si è guadagnato la chiamata di Ventura grazie alle prestazioni di qualità e alla generosità dimostrata. Queste le parole del giocatore riportate dal sito ufficiale del club: ''Sono davvero contento perché è un sogno che si avvera. Oggi speravo di far gol, ma purtroppo non è arrivato: questa convocazione mi dà forza e morale. Se penso che solo un anno fa giocavo in B e lottavo per la salvezza e ora vengo chiamato in Nazionale, è qualcosa di pazzesco. E devo dire grazie all'Atalanta e a mister Gasperini se sono riuscito a fare un bel salto di qualità''.