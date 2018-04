Dopo diversi mesi passati dietro le quinte susseguenti alla sconfitta dell'Italia contro la Svezia nel play-off di qualificazione al Mondiale, Giampiero Ventura si è rivisto in uno stadio italiano, precisamente all'Olimpico Grande Torino, dove ha seguito in compagnia della moglie il match tra Torino e Inter. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttosport: "Eh sì, ero un po’ commosso, come mia moglie Luciana. Lei ha pianto. Entrare in questo stadio per me è stato emozionante, rivedere quei colori che sono stati anche i miei, quei tifosi, quest’impianto che tanto mi ha dato. E poi vedere giocare dal vivo il Torino... Conservo ricordi indelebili di un’avventura che mi ha segnato profondamente. Insieme ci siamo tolti parecchie soddisfazioni e adesso ogni volta che ritorno qui sono felice. Contro l'Inter poteva finire in pareggio ma non ha rubato nulla il Toro".



Ventura ha concluso parlando dei suoi propositi per il futuro: "Tornare ad allenare in Serie A? Io non vedo l’ora, vedremo...".