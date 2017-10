"Siamo tutti Anna Frank". Il mondo del calcio risponde agli adesivi antisemiti attaccati da alcuni tifosi della Lazio in Curva Sud durante la sfida con il Cagliari: come disposto dalle istituzioni le squadre entrano in campo con le copie de 'Il diario di Anna Frank' e 'Se questo è un uomo' di Primo Levi e prima del fischio d'inizio saranno letti passaggi dei due libri per sensibilizzare il pubblico sull'argomento.



Inevitabilmente i fari sono puntati su Bologna-Lazio e sull' Stadio Dall'Ara, sfregiato la notte scorsa da atti vandalici su una lapide dei partigiani, dove sono in programma alcune iniziative particolari. I giocatori biancocelesti scenderanno in campo con una maglietta raffigurante Anna Frank, mentre fuori dallo stadio verranno distribuite le foto con la scritta "Siamo tutti Anna Frank" da appendere sulle maglie dei tifosi e dei giocatori rossoblù (foto Il Resto del Carlino), un'iniziativa organizzata dall'associazione 'W il calcio' che organizza il torneo Arpad Weisz, ex allenatore di origine ebraica al quale è stata dedicata peraltro una sezione dello stadio. La curva San Luca-Arpad Weisz, quella nella quale siederanno proprio i tifosi ospiti della Lazio: curiosità, l'ultima partita da tecnico di Weisz fu un Bologna-Lazio, terminato con il risultato di 2-0.