Gonzalo Higuain e Giovanni Simeone guideranno questa sera l'attacco di Juventus e Fiorentina in una sfida da non perdere. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci racconta analogie e differenze tra i due centravanti:



"Figli d’arte, con fratelli calciatori e una squadra in comune: il River Plate. Poi l’Europa per entrambi, con una lunga tappa spagnola per Gonzalo prima dell’Italia. Simeone è atterrato al Genoa nell’estate bollente del passaggio di Higuain alla Signora. Gonzalo ha segnato la prima rete bianconera alla Fiorentina allo Stadium e a Firenze, dove ha già colpito 3 volte (due col Napoli e una con la Juve), cerca il sigillo numero 50 al servizio di Madama.Dopo l’abbuffata col Sassuolo basta anche un solo gol, purché decisivo e non inutile come nella Waterloo di Firenze di un anno fa. Simeone vuole scrivere un’altra favola per un’altra tifoseria, agguerritissima quando si tratta di Juventus. Higuain sa essere spietato ma con la maturità ha imparato a mettersi al servizio degli altri. Simeone è più uomo d’area del Pipita, un Inzaghi con un gran tempismo nel gioco aereo, che considera Icardi un fenomeno e studia i movimenti di Batistuta e Suarez. Di Higuain invidia la perseveranza e spera di fare lo stesso percorso in nazionale. Prima però vuole batterlo ancora, guardandolo negli occhi​".