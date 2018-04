La Fiorentina, la più bella Fiorentina dell’anno, ha consegnato quasi l’intero scudetto alla sua più grande rivale bianconera. Altro che scansarsi. La seconda: l’uomo che una settimana fa aveva riaperto il campionato, Koulibaly, l’ha richiuso subito meritando un’espulsione ineccepibile dopo appena 8 minuti. Ma su tutti, oltre a tutti, un giovane argentino che ieri ha ricordato lui, sì, proprio lui, Batistuta, l’argentino che nella storia della Fiorentina ha segnato più di tutti. Giovanni Simeone, ha firmato la sua prima tripletta viola, gol da bomber vero, ma ancor prima di quelle prodezze aveva piegato la partita procurando l’espulsione di Koulibaly. Non ha fatto tutto lui, perché dietro aveva una squadra gigantesca, ma ha fatto più di tutti, stabilendo una differenza incolmabile per la squadra di Sarri. Se la Fiorentina avrà la forza di confermare sia Simeone che Chiesa, il prossimo anno con quei due qui al Franchi si divertiranno. Intanto è tornata in corsa per l’Europa League.