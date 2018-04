Giovanni Simeone si è preso tutto in novanta minuti. Il primo successo stagionale al 'Franchi' contro una grande, dopo aver battuto la Roma sì, ma all’Olimpico. E la prima tripletta italiana, lui che col Genoa era riuscito a mettere la firma su tre doppiette (a Juventus, Palermo e Fiorentina). Il tutto scavalcando il record di marcature realizzate la scorsa stagione in Serie A, 12, la prima in questo campionato, ed eguagliando il numero di gol che fu di Gabriel Omar Batistuta nel suo primo anno in viola, 13 appunto. Ha segnato quattro gol nelle ultime sette partite di campionato, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti 18. Non si è mai piegato, ha lottato sbattendo i pugni sull’erba, arrabbiandosi con se stesso in maniera feroce, senza farsi sconti. Ma alla fine ha avuto ragione lui. Lo scrive Il Corriere dello Sport.