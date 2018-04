Il gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus è destinato a rimanere a lungo nella storia della Champions, ma Diego Simeone smorza gli entusiasmi e spiega come la rete più bella vista realizzare con l’ausilio di quello stesso gesto tecnico non sia quello del portoghese, ma quello di un suo connazionale: “Il gol di Ronaldo? Ne ho visti molti così”, ha spiegato il tecnico dell’Atletico Madrid a un giornalista che gli chiedeva di commentare la spettacolare giocata, per poi continuare “Hai mai visto il gol di Francescoli in River-Polonia 5-4 a Mar del Plata? Quello fu allucinante. Se è il più bello della storia? Se non l’hai mai visto non possiamo parlarne”.